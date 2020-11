Lo spettacolo dell’alba a Ceriale negli scatti di Andrea Bolla (FOTO)

Continua a regalare emozioni la costiera di Ponente ligure in questi giorni di inizio novembre. Complici le belle giornate di sole che stiamo vivendo, le prime ore della giornata sono un mix unico di colori e suggestioni.

Le splendide immagini dell’alba sono state immortalate a Ceriale dalla macchina fotografica di Andrea Bolla che le ha poi condivise sulla propria pagina Facebook.

Durante le prime ore del mattino, quando ancora molti dormono, lo spettacolo che si spalanca davanti agli occhi di chi, invece, è già in piedi, rappresenta davvero qualcosa di unico. Un momento speciale che quotidianamente riesce a toccare le corde del cuore e ad incantare quanti ne possono godere. L’arancione ed il rosso del cielo si alzano come un sipario sul mare, che stringe i profili scuri del molo, dando il via ad un’altra giornata.

Lo spettacolo dell’alba, però, non finisce di certo qui. Appuntamento a domani per un altro momento di magia.