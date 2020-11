Messa in sicurezza del Letimbro: Aib, Protezione civile e alpini al lavoro per il taglio di alberi e arbusti nel greto del torrente (FOTO)

Alcuni membri della squadra antincendio boschivo e della protezione civile di Savona insieme all'associazione nazionale Alpini sezione PC di Savona stanno collaborando gratuitamente con il comune e gli operai Ata per la pulizia nel greto del torrente Letimbro.

I volontari per il secondo sabato consecutivo sono al lavoro per la messa in sicurezza dell'area e quest'oggi stanno intervenendo nella zona del ponte della vecchia Locanda fino a dopo il cimitero del Santuario.

"Si tratta di un punto molto pericoloso in quanto erano presenti alberi di grosse dimensioni nell'alveo che avrebbero potuto interferire nel flusso delle acque. Li ringrazio personalmente per il contributo che stanno dando per la messa in sicurezza, un ottimo lavoro per la città" il commento dell'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi.