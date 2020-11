Savona, teatro degli Scolopi messo in vendita come "casa indipendente"

Il teatro degli Scolopi, il secondo a Savona per dimensioni, messo in vendita come una "casa indipendente".

Curioso l'annuncio comparso su un portale online: 1800 mq, 3 locali e un bagno, corte esterna, box e locali tecnici. Una struttura ideale per un'attività produttiva. Prezzo di vendita: 1,5 milioni di euro.

Costruito nel 1926 (la volta è stata affrescata interamente da Severino Bellotti), il teatro è diventato privato nel 1982. Dopo un primo intervento conservativo è caduto in disuso.

Ora gli eredi del vecchio proprietario hanno deciso di mettere in vendita la struttura. Senza qualificarlo come teatro, ma ipotizzando una possibile riconversione.