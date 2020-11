Sindaco Frascherelli e presidente Tosi replicano alla minoranza: "La solidità di Finale Ambiente non è in discussione"

"In un primo momento non volevamo neppure dare risposta alle irresponsabili parole di una parte di minoranza. Ma per rispetto dei molti lavoratori della Società Finale Ambiente e dei cittadini finalesi forse una replica è quantomeno opportuna. La solidità della nostra società non è in discussione".

Cosi commentano in una nota il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli e il presidente di Finale Ambiente SPA Maria Cristina Tosi.

"Gli uffici del comune e la Finale Ambiente stanno lavorando per trovare gli strumenti idonei a gestire il calo di ricavi dovuto all'emergenza sanitaria, così come fatto per le centinaia di altre realtà economiche finalesi, a cui per esempio abbiamo posticipato e sgravato la Tari per 350 mila euro. La situazione finanziaria della società è monitorata costantemente e sono stati attivati tutti gli strumenti concessi dai DPCM per garantire la solidità della stessa".

"Che venga sempre minata la reputazione, l’immagine, la funzionalità e l’efficienza economico-finanziaria della partecipata finalese da parte della minoranza è francamente inaccettabile, ed alquanto strano, a meno che l’obiettivo non sia un altro, e questo vorrebbe dire cadere veramente in basso".

"Stiamo parlando della più grande realtà economica del finalese che da lavoro a decine e decine di famiglie. Parlarne in questi termini è quantomeno lesivo, soprattutto in questo periodo dove a livello provinciale si sta creando un nuovo percorso per la Gestione Unica dei Rifiuti, e dove certamente la Finale Ambiente spa, insieme ad altri, giocherà un ruolo da protagonista" concludono.