Promozione del brand: l’importanza delle T-shirt personalizzate

Tra le varie modalità di promozione del proprio brand c’è sicuramente quello relativo alla personalizzazione di oggetti. Che si tratti di un evento, di un sito web, di un ristorante o quant’altro, la personalizzazione degli oggetti risulta particolarmente utile ed efficace per tanti motivi.

Tra gli oggetti che sono maggiormente personalizzati troviamo sicuramente le t-shirt. Queste possono essere regalate, ad amici o parenti, possono essere direttamente indossate: si tratta di una pubblicità immediata, ben visibile, e davvero molto utile. Basti pensare al fatto che tantissime celebrità ne fanno uso o vengono pagate per indossare maglie di un certo brand o con un certo messaggio da veicolare. Insomma, si tratta di un modo davvero efficace e molto diretto di promuovere un brand o un’azienda in generale.

Promuovere una t-shirt è un modo davvero eccezionale per promuovere, dando la possibilità di accrescere la popolarità di un marchio. Si può optare per la realizzazione di una maglietta con un marchio, alle volte bello grande, oppure con un messaggio particolare, una frase, spesso anche ironica può riscuotere un grande successo. Si tratta di un metodo per farsi pubblicità ma in maniera meno diretta e soprattutto meno invasiva e fastidiosa.

Per capire il successo di questo tipo di promozione, basta pensare e guardare alle miriadi di influencer che ricevono denaro per promuovere determinate attività soltanto indossando una maglietta personalizzata: sono tantissimi i brand che hanno incrementato le proprie vendite grazie a questo semplice stratagemma.

Un modo, come detto, indiretto di promuovere ma molto molto efficace. Entra in gioco, infatti, un discorso di genuinità e familiarità: comprare una maglietta che porta anche un personaggio famoso (spesso a prezzi contenuti) diventa un modo per sentirsi parte di qualcosa, di un gruppo particolare. In questo modo, l’azienda promotrice, riesce a rimanere molto più impressa nella mente delle persone, creando un rapporto di familiarità con i clienti. Una sorta di biglietto da visita, però molto meno invasivo, diretto allo stesso modo e spesso anche stiloso e giovanile.

Ma entrando nello specifico, tecnicamente a chi ci si può rivolgere per personalizzare le proprie t- shirt? Ci sono diversi siti che si occupano di quest’attività. Sono professionisti di questo settore che riescono anche a fornire dei consigli utili circa le tecniche migliori per sponsorizzare la propria azienda. Si utilizza, di solito, la tecnica della stampa a caldo, per trasferire una determinata immagine o scritta, anche a colori, direttamente sul tessuto della maglietta (che di solito è il cotone). Si usa anche, però, la tecnica della serigrafia, la quale sfrutta invece il poliestere e permette di ottenere un ottimo risultato. Con questa tecnica si possono ottenere dei colori molto vivi e tratti particolarmente precisi.

Insomma, le possibilità sono davvero tante e tutte incentrate verso lo stesso obiettivo, ovvero la migliore sponsorizzazione della propria attività. Abbiamo visto come questa può essere una tecnica davvero vincente, per fare in modo che il proprio marchio si diffonda in maniera non fastidiosa, ma spesso e volentieri davvero virale. Si tratta del futuro della sponsorizzazione!