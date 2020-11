Coronavirus, 1092 nuovi positivi in Liguria su 5630 tamponi: 35 decessi

Sono 1092 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria dove sono stati effettuati 5630 tamponi.

Nel dettaglio i nuovi casi accertati: Asl 1: 163 (49 contatti caso confermato e 114 attività screening); Asl 2: 119 (31 contatto caso confermato e 88 Attività screening); Asl 3: 636 (174 contatto caso confermato, 414 attività screening e 48 settore sociosanitario); Asl 4: 0; Asl 5: 174 (76 contatto caso confermato, 92 attività screening e 6 settore sociosanitario).

I DATI

Totale tamponi effettuati: 481.315 (+5.630);

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 35.544 (+1.092);

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 4.102 (+278);

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 31.442 (+814);

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 16.878 (+507).

Casi per provincia di residenza: Imperia 1.426 (+163), Savona 1.598, Genova 10.644, La Spezia 2.137, residenti fuori regione o estero 310, altro o in fase di verifica 763. Totale 16.878.

Ospedalizzati: 1.378 (-15); 77 in terapia intensiva. Il dettaglio: Asl 1 123 (+4); 7 in terapia intensiva, Asl 2 154 (+5); 7 in terapia intensiva, Policlinico San Martino 352; 25 in terapia intensiva, Evangelico 71 (+1); 7 in terapia intensiva, Galliera 194; 6 in terapia intensiva, Gaslini 14 (-5), Asl 3 Villa Scassi 188 (-30); 14 in terapia intensiva, Asl 3 Gallino 15, Asl 3 Micone 3 (+1), Asl 4 Sestri Levante 117 (+3); 3 in terapia intensiva, Asl 4 Lavagna 10; 3 in terapia intensiva, Asl 5 Sarzana 136 (+4); 8 in terapia intensiva, Asl 5 Spezia 1 (-1).

Isolamento domiciliare: 10.728 (+429). Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 16.752 (+550). Deceduti: 1.914 (+35)

Soggetti in sorveglianza attiva: Asl 1 2.354, Asl 2 1.813, Asl 3 3.842, Asl 4 570, Asl 5 441. Totale 9.020.