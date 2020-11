"Il nostro professor Matteo Bassetti è stato nominato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali coordinatore scientifico di un gruppo a carattere nazionale di lavoro per la gestione del paziente Covid-19 per il Ministero della Salute. Congratulazioni prof!".

Questo il post pubblicato sulla propria pagina Facebook dall'ospedale policlinico San Martino.