Pallare ricorda i caduti delle guerre: aggiunto sul monumento il nome di Vincenzo Stella disperso in Russia

Nella giornata di domani, domenica 8 novembre, si svolgeranno le cerimonie di commemorazione dei caduti con le deposizioni delle corone ai monumenti di Pallare e nella frazione di Biestro.

Il gruppo Alpini e l'amministrazione comunale hanno fatto inserire sul Monumento davanti al comune il nominativo di un caduto disperso in Russia. Si tratta di Vincenzo Stella, nativo di Mallare, la cui famiglia era residente a Pallare alla Cascina Nottola.

La sua unica foto è stata tratta dal quadro che riuniva le foto di molti combattenti che le famiglie portavano in chiesa per chiedere la grazia del ritorno dei loro cari partiti per i vari fronti, quadro presente nella chiesa di San Marco a Pallare.

Un grande pannello con la sua breve storia, il "suo" ringraziamento e l'ingrandimento di questa sua fotografia verrà posto accanto al monumento in occasione della cerimonia di deposizione della corona dopo la Santa messa.