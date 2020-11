Grande Liguria sarà presente in tutti i comuni al voto nel 2021

Grande Liguria davvero attenta al territorio sarà presente in tutti i comuni in elezione nel 2021.

"Vogliamo continuare a costruire il movimento - spiega il coordinatore provinciale Roberto Paolino - Stiamo già costituendo gruppi di lavoro in ogni comune e tra poco tempo faremo i nomi dei referenti territoriali".

"Appena sarà possibile (di persone o in video conferenza) verranno organizzati i vari congressi provinciali. Grande Liguria in campo per cambiare la politica soprattutto a livello locale" spiega il coordinatore provinciale Roberto Paolino.