Covid, una struttura ospedaliera mobile montata davanti al San Martino (FOTO)

"Ecco la nuova struttura ospedaliera mobile che le donne e gli uomini della Croce Rossa Italiana e della nostra Protezione Civile hanno finito di montare davanti all'ospedale San Martino di Genova". Cosi scrive su Facebook il governatore Giovanni Toti.

"Con questo compound dalla prossima settimana avremo 24 nuovi posti letto Covid che andranno ad alleggerire la pressione sul pronto soccorso".

"Continuiamo a rispettare le regole con prudenza e attenzione per non vanificare gli sforzi che la nostra sanità sta facendo in prima linea nella lotta contro il virus" conclude Toti.