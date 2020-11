Millesimo, il "Premio Enrico II del Carretto" al compositore Alberto Bellavia: domani (9 novembre) la cerimonia di consegna via social

Come tutti gli anni il Premio Enrico II del Carretto verrà assegnato il 9 Novembre durante la cerimonia ufficiale che quest’anno avrà un a dinamica diversa, infatti per rispettare le norme COVID-19 come da ultimo DPCM, la premiazione avvera in diretta streaming sui canali social del Comune di Millesimo.

L'appuntamento è fissato per domani, lunedì 9 novembre, alle ore 21:00 sulle pagine social del comune (Facebook e Instagram).

Il 9 Novembre 1206 è infatti convenzionalmente considerato come la data della fondazione di Millesimo, quando Enrico Del Carretto fece costruire le mura della cittadina. A partire dal 1984, ogni anno, viene conferito il premio alla persona o all'associazione millesimese che si è particolarmente distinta all'interno della comunità.

L’assegnazione del Premio Del Carretto al Merito di Millesimo al compositore Alberto Bellavia vuole essere un riconoscimento collettivo verso un uomo che con grande capacità artistica ha saputo coniugare passione, divertimento e voglia di sviluppare nuovi temi musicali ed insegnarli, praticandoli nella nostra comunità e portando in alto il nome di Millesimo in tutta Italia e all'estero. Questi i premi in carriera: Primo premio al 22simo concorso internazionale Barga Jazz 2009 - arrangiamento per orchestra jazz - sezione composizioni originali ; terzo classificato (con The Duet - Fiello) the international competition “Les Musicales du Centre” - (Paris) categoria - Improvvisazione ; 1 premio (con The Duet / Fiello) alla 4th edizione Concorso internazionale “Waltex Jazz Competition”; Best Original Score, Venice Film Awards August 2020; Best Original Score, Florence Film Awards July 2020; Best Original Score, Vegas Film Awards August 2020: “Best Original Score “ at - Rome International Movie Awards - September edition : Best Original Score , Honorable Mention, Global Film Festival Awards Los Angels “ August Edition 2020