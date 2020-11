Savona, Lugaro: "Aree per bambini nel degrado a Lavagnola" (FOTO)

"Scrivo per segnalare la scandalosa incuria in cui si trovano gli spazi per i bambini nel quartiere di Lavagnola a Savona. Diversi genitori mi scrivono da tempo inviandomi le foto del totale degrado in cui versano i giochi e le aree riservate ai bambini savonesi. Questa la nota del pedagogista, dottor Gabriele Lugaro.

"Questa volta segnalo i giardini "B. Bignone", a fianco all'asilo di Via Crispi, e i giardini "Ai Caduti Partigiani", entrambi nel quartiere di Lavagnola che, come potete vedere dalle foto, risultano totalmente inagibili. Da mesi stiamo portando avanti una battaglia sociale e culturale affinché il comune metta al centro delle proprie priorità l'infanzia e i suoi bisogni. Continueremo a farla fino a quando non vedremo dei risultati concreti per i bambini e le bambine di Savona".