Quiliano, imbrattato sul Cadibona il murales dedicato a Greta Thunberg

Il volto imbrattato della 17enne attivista Greta Thunberg nel murales presente sul Cadibona e i social che si scagliano contro l'atto di vandalismo.

Nel maggio 2019 il murales era stato realizzato dalla Pro loco locale e dell'amministrazione comunale e ieri è stato notato lo sfregio.

"Penso che questo fatto sia incommensurabile - dice l'assessore del comune di Quiliano Silvio Pirotto - parafrasando la frase di Costanzo la madre dei c......i è sempre incinta. Sicuramente non è da ricercare nel mondo dei writers visto che tra loro le regole sono ferree. Cercheremo di recuperare il danno e fare un'altra inaugurazione del murale. Noi cadibonesi teniamo molto a questo lavoro".

I murales visibili all’altezza di Piazza Pollero, all’inizio del paese arrivando da Savona, o alla fine arrivando dalla Valbormida. Fanno capolino, da maggio, sul muro di contenimento sulla SP 29 del Colle di Cadibona, ad esempio opere di rilievo come quella dell’artista Francesco Jiriti che con “Una canzone d’amore per Cadibona” omaggia il piccolo paese.

L'artista Cecilia Cossetta utilizzando elementi comuni con il murales fatto in centro a Quiliano sul lungofiume ha crrato un collegamento territoriale, ma con una forte sensibilità verso il diverso contesto. Era arrivata fino a Cadibona l’attivista per la difesa dell’ambiente grazie all’idea dell’artista Rossella Bisazza che recuperando un precedente graffito aveva fatto sembrare la giovane protagonista del nostro tempo proprio lì seduta con il suo famoso cartello in lingua originale.