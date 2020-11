Pallare ricorda i caduti delle guerre (FOTO)

Come da tradizione, dopo le messe celebrate nelle parrocchie di Pallare e nella frazione di Biestro da padre Bart Monge, parroco e cappellano del Alpino, si sono svolte stamani le tradizionali cerimonie di commemorazione dei caduti con le deposizioni delle corone ai due monumenti e la loro benedizione. A causa delle stringenti misure anti-Covid hanno partecipato solo i rappresentanti dell'amministrazione comunale e del gruppo alpini.

Tra le iniziative alle quale non si è potuto dare maggiore solennità vi è stata l’aggiunta sul monumento dei caduti pallarese del nominativo dell’Alpino Vincenzo Stella, tragicamente scomparso in Russia. Grazie alle ricerche sui combattenti caduti di Pallare e Mallare (e raccolti nei libri sui caduti pubblicati da Stefano Mallarini e Sergio Cerruti) ci si era accorti che l’alpino Stella, classe 1917, nativo di Mallare e scomparso insieme a migliaia di commilitoni nella tragica campagna di Russia, non era stato inserito sui monumenti ai caduti in nessuno dei due comuni.

Negli anni trenta la famiglia Stella si era trasferita a Pallare nella cascina Nottola da dove Vincenzo era partito per il fronte francese nel 1941. La madre nella speranza di ottenere la grazia di poter riabbracciare il figlio ne aveva portato una fotografia in chiesa, dove era stata inserita assieme ad altre in un grande quadro posto sotto la statua della Madonna del Rosario (era rimasto poi riposto in canonica da dove nel 2001 avevo recuperato la foto.)

Notizie certe sulla sorte dell’alpino giunsero dal Ministero della Guerra nel 1994 con una nota che informava la famiglia che l’alpino Vincenzo Stella della 3a compagnia del battaglione Pieve di Teco, divisione Cuneense risultava essere stato catturato dai russi a Rossoch nel gennaio 1943, internato nell'ospedale n. 2599 Tombov, dove era morto per cause imprecisate e sepolto in luogo imprecisato".

L'amministrazione comunale e il gruppo alpini di Pallare considerato che vi era lo spazio sufficiente, hanno così deciso di inserire il nominativo sul monumento che ricorda i caduti pallaresi del Secondo Conflitto Mondiale. Una decisione condivisa anche dal reduce di Russia Leonardo Sassetti, che oggi avrebbe voluto partecipare alla cerimonia, ma a causa della pandemia è stato ritenuto opportuno farlo rimanere a casa.

Per l’occasione una gigantografia ricordo di Stella Vincenzo con una didascalia che ringrazia per l’iniziativa, ingrandimento della cartolina ritrovata in chiesa, è stata posta nell'aiuola accanto ai monumenti.