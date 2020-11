Il sorriso dei politici: come conquistare voti 'con i denti'

Cari Lettori, avete seguito, in questi giorni, le elezioni americane? Non si può dire che i due candidati non siano MOLTO diversi fra di loro… ma hanno sicuramente una cosa in comune: il sorriso bianco e splendente, nonostante l’età. In effetti tutti gli americani di successo hanno quel tipo di sorriso, indipendentemente da età o parte politica e sicuramente non si tratta di una moda ma di una mossa studiata a tavolino (o, in questo caso, a “poltrona del dentista”…) dai loro consulenti di immagine e addetti alla comunicazione. Un bel sorriso è, evidentemente, importante per esprimere credibilità.

Anche in Italia abbiamo molti esempi: difficilmente troverete grossi difetti nei sorrisi dei politici, che siano di destra o di sinistra, tant’è vero che, un piccolo difetto nei denti frontali di Renzi, è diventato subito il principale elemento di caricatura che Crozza utilizza quando lo imita…

Pensate che questa attenzione esiste anche a livello locale e ne ho esperienza diretta: anni fa avevo un paziente, oramai trapassato, che, ogni volta che si presentava alle elezioni comunali, veniva a farsi “aggiustare” i denti (solo quelli davanti…) prima di fare le foto per i “santini”.

Insomma, se avevate qualche dubbio, ora avete conferma che un bel sorriso è importante per comunicare emozioni positive a chi vi osserva, che si tratti di elettori, di pubblico di una platea o di un colloquio di lavoro. Quello che ci differenzia dagli americani è che il nostro sorriso è “meno omologato”: da noi un bravo dentista sa esaltare le caratteristiche naturali di ciascuno mentre in America “esiste un solo modello” (così come esiste un solo modello di WC…).

Il mio Salvadente di oggi quindi è: abbiate cura del vostro sorriso, perché è importante anche per la vostra credibilità pubblica, a maggior ragione se avete ambizioni politiche!

