Spostamento punto nascite del Santa Corona a Savona, Comi (sindaco Calice): "Scelta preoccupante. Critiche pretestuose? Quando sono scomode..."

Il sindaco di Calice Ligure Alessandro Comi commenta le voci in merito allo spostamento dei reparti di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Santa Corona: "Qualche anno fa l’amministrazione comunale di Calice Ligure partecipò insieme ai rappresentanti di buona parte dei comuni del ponente ad una riunione convocata a Pietra Ligure per esprimere la contrarietà di molti enti locali alla in allora paventata chiusura del DEA di secondo livello presso l’ospedale Santa Corona".

"La partecipazione fu massiccia e si fu concordi nel presentare un documento che con forza ne chiedeva il mantenimento. Ricordo bene le parole di molti politici locali che esprimevano l’importanza di non privare la nostra zona di tale servizio. In questi ultimi giorni i media locali hanno dato la notizia dello spostamento a Savona del reparto di Ostetricia e Ginecologia dallo stesso ospedale pietrese. La politica responsabile di tale scelta l’ha motivata collegandola al momento di emergenza sanitaria in corso e molti esponenti locali di tale politica hanno assicurato che il reparto verrà riportato “a casa” non appena sarà superata la difficile situazione attuale dichiarandosi senza indugio contrari a quello che sarebbe a detta di molti un impoverimento del Santa Corona".

"Ovviamente immagino che saranno tenuti a mantenere la parola data e voglio sperare che l’attenzione della gente rimarrà alta anche in futuro per aiutare gli amministratori locali a far sì che ciò si realizzi facendo le dovute pressioni alla politica che oggi è responsabile di tale scelta. Continuiamo a pensare che un paese che si presenta come uno dei più industrializzati al mondo dovrebbe essere in grado di affrontare le emergenze senza dover ricorrere ad operazioni straordinarie, il sistema sanitario pubblico dovrebbe essere dotato di mezzi, strutture, personale, tecnologia e risorse tali da non chiudere, perché di questo si tratta, un reparto per mancanza di infermieri o medici" prosegue.

"La risposta che tale paese dovrebbe dare ai propri cittadini dovrebbe essere una e semplice e cioè che in caso di bisogno tutti verranno curati con la stessa attenzione, nessuno escluso. Non essere in grado di dare tale risposta significa senza altri mezzi termini che la politica che doveva garantirla, sia essa nazionale o regionale, ha fallito un obiettivo essenziale. Dobbiamo confessare che la scelta in questione ci preoccupa e molto e nemmeno ci tranquillizzano le motivazioni fornite. Si è detto che in merito siano state fatte delle critiche pretestuose, avete notato che lo diventano sempre quando sono scomode? Vogliamo sperare siano davvero infondate, ce lo auguriamo davvero".

"L’appoggio incondizionato della nostra amministrazione va all'ospedale Santa Corona ed a coloro che lavoreranno per mantenere ogni servizio possibile in tale struttura e che se possibile ne porteranno di nuovi e miglioreranno gli esistenti, sempre... emergenza o no" conclude il primo cittadino Comi.