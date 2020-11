Albenga è in lutto per scomparsa della 44enne Alessandra Dagnino

La comunità di Albenga piange Alessandra Dagnino, scomparsa all'età di 44 anni.

Era molto conosciuta in città per la sua professione di commerciante. Aveva gestito un bar sul lungomare (B-side) e aperto un negozio di scarpe nel centro storico, in piazza San Francesco. Mamma di due gemelli, era chiamata "Ale la rossa" per via dei capelli rossi.

I funerali si terranno martedì alle 11 presso la parrocchia di San Stefano a Villanova d'Albenga. Il santo Rosario si terrà lunedì alle ore 18.30 nella chiesa della Ss. Annunziata a Bastia d'Albenga. Per volere della famiglia no fiori, ma offerte al Gaslini.

L'amministrazione comunale tutta si stringe attorno alla famiglia.