Suor Clara, lunedì i funerali a Genova: nel pomeriggio l'arrivo della salma ad Alassio

"Si, carissima suor Clara, rimani e rimarrai per sempre ad Alassio, in primis nei nostri cuori che hai amato tanto, come hai amato la nostra città e tutti i giovani che hai conosciuto. Ritorni ad Alassio, come non avremmo voluto, ma ora le tue spoglie saranno da qui all'eternità per sempre con noi, nel nostro cimitero". Questa la lettera di Rosanna Iebole, presidente Ex allieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

"I funerali di svolgeranno lunedì 9 novembre alle ore 11.45 a Genova Sampierdarena Parrocchia San Giovanni Bosco e San Gaetano per poi arrivare ad Alassio alle ore 15. Per giungere alla tua ultima dimora, sarai scortata per le vie della città dalla Polizia, come si conviene ai grandi. (Percorso via Giancardi, viale Hambury, via Milano, corso Marconi, via Dante, corso Diaz, via Paganini, via Sollai, via Mameli, via Gastaldi)".

"Tutti quelli che ti hanno voluto bene saranno ad aspettarti lungo queste vie per darti l’ultimo saluto, modalità scelta per non creare assembramenti, ma per abbracciarti. Prima della tumulazione, al cimitero ci sarà un momento di preghiera, ma è bene non creare assembramenti, quindi è prevista la presenza di poche persone, anche suor Clara vorrebbe così. La Messa di settima sarà celebrata sabato 14 novembre alle ore 17,30 in Parrocchia Sant’Ambrogio" prosegue.

"Conoscendoti, sappiamo non amavi fronzoli, ma la concretezza delle opere, per questo abbiamo pensato no fiori, ma opere di bene, e allora saranno istituite tre Borse Missionarie in tua memoria, una per una famiglia del territorio, una per la casa per i neonati abbandonati in attesa di adozione di Genova Quezzi – Abbraccio Don Orione e una per i bambini più poveri di Dindigul – India, accolti dalle Figlie di Maria Ausiliatrice. Tutte realtà a te care".

"Chi desiderasse partecipare può versare il suo contributo sul c/c bancario IBAN IT96Z0301503200000003678000 intestato a Unione Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice, oppure a Rosanna Iebole o Gabriella Torretta Valdora. Per cortesia nella causale mettere anche indirizzo postale o mail di chi dona per poter dare il resoconto della raccolta".

"Le Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice insieme alle società sportive PGS Pallavolo e Basket, avanzeranno la richiesta all’Amministrazione comunale di intitolare il nuovo campetto polivalente adiacente al Palalassio al tuo nome, così che anche le future generazioni di giovani conosceranno chi eri e li aiuterai ancora a crescere vegliando su di loro! Alassio ti ha voluto e ti vorrà sempre bene … non ti dimenticherà mai!" conclude la presidente Iebole.