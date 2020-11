Savona, degrado a Lavagnola: auto abbandonate, segnaletica orizzontale inesistente e parcheggio non sicuro

Riceviamo e pubblichiamo questa segnalazione:

"Ormai da mesi la situazione in via Martiri della Deportazione e via Bruzzone (a Savona) è diventata molto grave, abbiamo almeno una decina di macchine abbandonate, la segnaletica orizzontale praticamente inesistente e inoltre la scarpata della linea ferroviaria per Alessandria ha invaso il parcheggio rendendo pericoloso lasciare le macchine".

"Ho sollecitato più volte gli uffici comunali interessati e la polizia municipale, ma senza successo. A questo punto chiedo anche voi un aiuto per poter tornare ad avere la zona vivibile o almeno pari a quelle che si trovano in centro o in Darsena" conclude.