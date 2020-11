"Assolto perché il fatto non sussiste". Chiuso il processo all'ex assessore alassino Invernizzi

"Assolto perché il fatto non sussiste". Così il Collegio del Tribunale di Savona, presieduto dal giudice Marco Canepa, si è oggi pronunciato nei confronti di Rocco Invernizzi, ex assessore all'ambiente del Comune di Alassio.

Invernizzi è stato rappresentato dall'avvocato albenganese Franco Vazio. La richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica Massimiliano Bolla era di 8 mesi più 600 euro di sanzione, con il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Si scrive così la parola fine accanto al reato di turbativa nella scelta del contraente, questa infatti era l'accusa del Tribunale in merito all'inchiesta legata alla progettazione della raccolta porta a porta.

Invernizzi era stato coinvolto nel novembre del 2018 insieme a Pier Paolo Pizzimbone e Mario La Porta dalle perquisizioni della squadra mobile che avevano portato poi all'arresto per l'ex commissario provinciale di Fratelli d'Italia per estorsione e tentata estorsione in concorso con La Porta.

I due avevano deciso di patteggiare e per Pizzimbone è stata formulata una pena di un anno, 11 mesi e 26 giorni per estorsione aggravata, per l'ex consigliere a San Bartolomeo invece un anno, 10 mesi e 20 giorni di reclusione.

In teoria il processo Invernizzi avrebbe dovuto iniziare alla fine di marzo, ma il lockdown ha causato una inevitabile serie di slittamenti, fino alla conclusione odierna.

Commenta con soddisfazione l'esito della vicenda, l'ex assessore e attuale consigliere Invernizzi: "Ci sono momenti in cui la vita ti dice: Stop! Adesso fermati e rifletti!!

Fai un punto della situazione, guarda chi c’è con te, osserva quanto sei fortunato e ringrazia per tutto quello che hai.

Ecco, questo è uno di quei momenti.

Ho veramente fatto fatica ad affrontare delle accuse gravissime, che per due lunghi anni mi hanno rubato la dignità di uomo e di amministratore.

Con questa assoluzione con formula piena voglio ritrovare la tranquillità e nuova linfa per restituire alle persone che mi sono state vicine tutte le attenzioni che meritano e naturalmente per terminare il mandato che gli Alassini mi hanno conferito con le elezioni del 2018; c’è tanto da fare in un momento veramente difficile come quello che stiamo vivendo.

Un grazie particolare al mio legale Franco Vazio che oggi ha sostenuto la mia totale innocenza con un’arringa di oltre un’ora e mi è stato vicino dal primo minuto".