Coronavirus: sono 538 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 3.130 tamponi

Migliora il rapporto positivi-tamponi nella nostra regione. Nelle ultime 24 ore sono calati in nuovi positivi anche in funzione della riduzione dei test eseguiti. Nello specifico sono stati 3.130 i tamponi da i quali sono emersi 538 nuovi positivi, ovvero uno ogni 5,81.

I nuovi positivi sono stati 75 in Asl 2 (Savona) di cui: 26 da contatto di caso confermato, 47 da attività di screening e 2 dal settore sociosanitario. In Asl 1 (Imperia) uno solo, arrivato dalle attività di screening. In Asl 3 (Genova) sono 349 di cui 95 da contatto di caso confermato, 248 da attività di screening e 6 dal settore sociosanitario. In Asl 4 (Levante) sono 62 di cui: 20 da contatto di caso confermato, 41 da attività di screening e uno dal settore sociosanitario. In Asl 5 (Spezia) sono stati 51, di cui 15 da contatto di caso confermato e 36 da attività di screening.

I morti, tra venerdì scorso e oggi, sono stati 21. Di questi tre all’ospedale di Sanremo, tre sono deceduti a Sarzana e 15 al San Martino di Genova.

I DATI REGIONALI

Totale tamponi effettuati: 489.301 (+3.130)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 36.968 (+538)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 4.236 (+30)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 32.732 (+508)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 17.153 (-116)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.465 (-12)

Savona 1.585 (-4)

Genova 10.796 (-108)

La Spezia 2.216 (+5)

Residenti fuori regione o estero 325 (-)

Altro o in fase di verifica 766 (+3)

Totale 17.153 (-116)

Ospedalizzati: 1.479 (+64) | 96 (+15) in terapia intensiva

Asl 1 - 129 (+4) | 8 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 182 (+17); 14 (+7) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 439 (+60) | 28 (+2) in terapia intensiva

Evangelico 70 (-) | 8 (-) in terapia intensiva

Galliera - 173 8-21) | 6 (-) in terapia intensiva

Gaslini 18 (+2) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 199 (-8) | 14 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 129 (+6) | 5 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 140 (+4); 9 (+1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 11.242 (+249)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 17.878 (+633)

Deceduti: 1.937 (+21)