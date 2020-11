Come rendere la pelle sana e bella nel periodo autunnale?

L'autunno è un periodo dell'anno molto piacevole! L'aria fresca si sente benissimo sulla pelle dopo il caldo estivo, ma sfortunatamente le temperature più basse significano meno umidità nell'aria - una cosa “non adorabile”. La secchezza e la disidratazione della pelle sono i problemi più comuni nell’autunno. Oltre all'aspetto sgradevole, la pelle secca può creare disagio e persino patologie dermatologiche. Ecco perché hai bisogno di cure adeguate ogni giorno.



Cura autunnale della pelle

Durante l'autunno le donne si chiedono come conservare la bellezza acquisita durante l'estate, preparare la pelle al periodo freddo e come trovare i prodotti giusti? La cura completa della pelle in autunno dovrebbe comprendere cinque passaggi principali: protezione, nutrizione, idratazione, tonificazione e pulizia.

Il marchio Shiseido https://makeup.it/brand/24147/ presenta un elenco di soluzioni perfetti per la cura autunnale della pelle, specialmente per pelli sensibili, irritate, secche o disidratate.



Idratazione e nutrizione

La più importante è la crema idratante che viene utilizzata durante il giorno. Forse essa è sempre stata nella tua borsa, ma in questo periodo dell'anno è semplicemente insostituibile, oppure sappiamo tutti che i sbalzi di temperatura improvvisi e frequenti hanno effetti negativi sulla pelle. Inoltre, non appena inizierà la stagione fredda, gli ambienti saranno riscaldati e l'aria nelle case o nei luoghi di lavoro diventerà più secca, il che significa che la pelle non avrà abbastanza umidità. Per questo motivo è opportuno utilizzare una crema idratante, che avrà cura di sopperire a questa mancanza di umidità. Non dimentichiamo di prenderci cura della nostra pelle di notte, ecco perché applicheremo una crema nutriente.

I sieri aiuteranno qui, entrando molto più in profondità della crema, riempiendo di umidità dall'interno. Le creme da giorno dovrebbero essere scelte più nutrienti, non dimenticare la protezione dai raggi UV, anche se i valori SPF possono già essere ridotti rispetto all'estate. Di notte la pelle riposa, nutre e rigenera, per la notte si scelgono creme rigeneranti con acido ialuronico e retinolo.

Dobbiamo ricordare che l'assistenza diurna è importante quanto quella notturna. Una pulizia mattutina completa senza prodotti speciali non dovrebbe essere trascurata. Dopo la notte, assicurati di risciacquare accuratamente i resti della crema o della maschera da notte.



Quali procedure per viso e corpo possiamo fare questo autunno?

Il modo migliore e più sicuro per dare alla tua pelle un aspetto sano durante l'autunno sono le procedure di peeling del corpo e del viso. Questa procedura pulirà la pelle dalle cellule morte, donandole un aspetto sano e tonico. Il peeling è controindicato in estate, perché il sole può avere un impatto negativo sulla pelle (possono verificarsi macchie di pigmento o allergie), ma nel periodo freddo dell'anno questa procedura è davvero necessaria! I cosmetologi raccomandano il peeling o lo scrub almeno 2 volte alla settimana. Scegliere prodotti molto delicati per l'autunno.



Quale nutrimento fornire alla pelle?

Il ripristino della pelle verrà fornito anche da una serie di procedure con un effetto nutriente sulla pelle. Queste possono essere le maschere di alginato che si induriscono proprio sul viso e poi le puoi togliere, quasi come al “Carnevale di Venezia”! Potresti optare per l'ossigenazione della pelle, una procedura che riempie le cellule del derma con l'ossigeno. Non dobbiamo dimenticare di applicare le maschere per il viso, scegliendo in base al tipo di pelle. Più idratante - per pelli grassi e nutriente - per pelli secchi. Una buona soluzione per tutti i tipi: maschere notturne da risciacquo, il loro effetto dura tutta la notte, inoltre idrata e nutre il viso.



Quali prodotti dovremmo usare per pulire la pelle?

I prodotti detergenti vanno usati mattina e sera, poiché facilitano la corretta idratazione della pelle. Dobbiamo optare per prodotti analcolici perché seccano la pelle e quindi aggravano le sue condizioni e l'aspetto. Durante l'autunno, le ghiandole sebacee non sono attive come in estate, quindi la pulizia dovrebbe essere non aggressiva. Invece di gel che secca il viso, è meglio acquistare schiume delicati o latte a base di olio. Dopo la detersione, la pelle deve essere tonificata. Il tonico per il viso non deve contenere alcool. Il prodotto rimuove delicatamente i resti di cosmetici, polvere e impurità, preparando il viso per l'applicazione dei seguenti prodotti.

Come scegliere i prodotti adeguati per la pelle secca delle mani e labbra?

La composizione della crema per le mani deve comprendere i seguenti componenti: glicerina, cera siliconica, olio di mandorle o miele. Tali cosmetici sono ben assorbiti, contribuiscono alla rigenerazione della pelle. Inoltre, questi componenti attivi impediscono l'irritazione e la desquamazione della pelle.



Si, anche le labbra hanno bisogno di protezione e idratazione. Pertanto, in autunno dovreste avere nella borsa un rossetto idratante ed emolliente o uno speciale balsamo per le labbra. Sarebbe consigliabile che i cosmetici contengono SPF perché il sole autunnale non è meno pericoloso.



Quali prodotti decorativi evitare per non danneggiare la pelle?

In autunno sarebbe bene optare per fondotinta che lascia l'effetto "velluto", cioè fondotinta liquido o la cipria cremosa compatta. I cosmetologi ci consigliano di non uscire di casa senza uno strato protettivo di crema nutriente o senza fondotinta. Anche il sole autunnale è attivo, quindi opta per fondotinta con SPF. Qualsiasi cipria, tranne quella cremosa, secca la pelle. Nella stagione fredda quindi è meglio non usare la cipria ma sostituirla con le salviettine opacizzanti.

I dermatologi e cosmetologi chiamano l'autunno la stagione della bellezza e non possiamo non essere d'accordo con loro. Questo è davvero il momento migliore per la pelle, con l’assistenza domiciliare e i trattamenti professionali adeguati!

Per mantenere la tua pelle fresca, sana, giovane e ben curata, devi sempre scegliere i giusti prodotti cosmetici adatti al tuo tipo di pelle, età e stagione!