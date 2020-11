Borghetto Santo Spirito si colora del rosa dei ciclamini contro il cancro al seno

A Borghetto Santo Spirito nuove aiuole fiorite, riferisce il dott. Alessio D'Ascenzo: "Abbiamo deciso di aderire alla campagna "Un ciclamino rosa per la ricerca contro il cancro del seno" per dare un'aiuto concreto e nel contempo migliorare l'immagine del nostro paese. Abbiamo cercato di abbellire al meglio alcune zone importanti del paese anche quelle di cui a breve, una volta approvati i progetti, partiranno i lavori di riqualificazione. Per ogni fiore piantato viene donato un euro per la ricerca. Quest'anno, ancora più degli altri anni, i fiori saranno importantissimi per donare un minimo di allegria e di benessere psicofisico in un periodo caratterizzato da uno stato profondo di ansia e malessere generalizzato dovuto all'incertezza. Compatibilmente con il rispetto dei rigidi equilibri di bilancio del Comune dovuti allo stato di pre-dissesto finanziario ereditato, ci impegneremo al massimo con l'obiettivo di rendere più sopportabile questo momento particolarmente pesante della nostra vita.”