Infermiera dell'imperiese trasferita ad Albenga: "Quando lo Stato penserà ai sacrifici dei suoi cittadini che lavorano per garantire la salute della popolazione?"

Ci ha scritto una nostra lettrice, un'infermiera che verrà trasferita in una terapia intensiva dell’Asl 2:

“Oltre ai mille disagi dovuti alla mala informazione e al Covid, lo Stato sta pensando a noi operatori che lavorano per la salute dei cittadini? Ogni giorno dovrò recarmi a lavoro dalla provincia di Imperia a quella di Savona, per garantire l’operato della terapia intensiva che a causa del contagio verrà amplificata. Dovrò andare a lavoro in macchina, perchè la stazione dei treni è lontana dall’Ospedale di Albenga. Mi domando: quando lo Stato penserà ai sacrifici dei i suoi cittadini che lavorano per garantire la salute della popolazione. Come me, altri colleghi sono in questa situazione, affrontano una spesa economica abbastanza importante per recarsi al lavoro e questo sta diventando un vero disagio economico. Spero poniate questa problematica per aiutare tutti gli infermieri, che si spostano per garantire la copertura sanitaria”.