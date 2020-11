Come arredare l’ambiente living in stile Shabby Chic

Lo stile Shabby Chic, da diversi anni ormai, è al centro dell’attenzione di chi ama arredare i propri ambienti domestici senza lasciare nulla al caso. Tipico delle ville di campagna anglosassoni, questo stile mette in primo piano materiali naturali, colori tenui e sostenibilità. Se stai pensando di prenderlo in considerazione per l’arredamento del soggiorno di casa tua, nelle prossime righe puoi trovare qualche consiglio utile al proposito.

Soggiorno Shabby Chic: le basi

Stai valutando la possibilità di arredare in stile Shabby Chic il soggiorno e, tra tavolini moderni e altri articoli che poco hanno a che fare con questo mood, online riesci a trovare pochi pezzi che ti soddisfano? Bene, prima di metterti a cercarli, dovresti avere le idee chiare in merito a come gestire lo spazio.

Come sopra ricordato, il soggiorno arredato in stile Shabby Chic deve essere all’insegna dei colori tenui e, se possibile, un luogo caratterizzato dalla valorizzazione della luce naturale.

Anche se uno dei termini che compongono il nome di questo stile si può tradurre con il termine ‘trasandato’ (stiamo parlando della parola ‘shabby’), nessuno vieta di aggiungere qualche tocco di glamour. Una buona idea al proposito prevede il fatto di valorizzare la percezione spaziale inserendo uno specchio di grandi dimensioni e, possibilmente, con una cornice visivamente importante. Per quanto riguarda il dove posizionarlo, si può fare riferimento al piano del camino. Sì, hai capito benissimo: un soggiorno Shabby Chic perfetto non può non essere caratterizzato dalla presenza di un camino.

Si potrebbe andare avanti ancora molto a elencare i trucchi per arredare un soggiorno in stile Shabby Chic. Una cosa della quale è bene tenere conto riguarda il fatto che gli spazi organizzati con questo mood devono restituire un senso di armonia e accoglienza. Qual miglior modo per richiamare queste sensazioni di una parete - va bene anche solo una parte di essa - con mattoni a vista? Non c’è che dire: gli spunti per arredare un soggiorno in stile Shabby Chic non mancano di certo. Tra questi, rientra la possibilità di dare spazio a elementi d’arredo vintage (cosa ben diversa dai mobili decapati, caratterizzati invece da un aspetto vissuto frutto di uno specifico trattamento del legno).

Proseguendo con le dritte da tenere a mente nel momento in cui si decide di dare al proprio ambiente living un’impronta Shabby Chic, una parentesi deve essere dedicata alle tende. Come dovrebbero essere? L’ideale sarebbe di concentrarsi su tende il più possibile leggere, meglio se di colori come il bianco o il panna.

Attenzione: da quando ha cominciato a farsi strada nelle nostre case, partendo dalla Gran Bretagna e con influssi che si devono anche all’arredamento dei castelli della Valle della Loira, lo stile Shabby Chic si è evoluto. Oggi come oggi, nel momento in cui si decide di renderlo protagonista di uno spazio importante come il soggiorno - parliamo, nella maggior parte dei casi, della prima parte della casa a essere vista dagli ospiti - non bisogna aver paura di dare spazio a delle commistioni.

Ecco che, accanto a divani color bianco panna e a copri cuscini fiorati, possono comparire delle lampade in stile industrial dalle linee minimal e realizzate in materiali come il metallo.

Conclusioni

Tornando un attimo all’approccio minimal, facciamo presente che può essere messo in primo piano anche se ci si concentra solo sullo stile Shabby Chic. Quello che conta è focalizzarsi su elementi d’arredo privi di finiture (questo consiglio vale soprattutto per il tavolo), in modo da spostare l’attenzione sulla pulizia delle linee e sulla bellezza del colore.