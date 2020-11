Inaugurato il 25° Salone Orientamenti: il primo evento nazionale su orientamento, formazione e lavoro

S’è aperto il 25° Salone Orientamenti, il primo evento nazionale sull'orientamento, sulla formazione e sul lavoro che ha scelto il "saper cambiare" come parola chiave. Numerosi gli ospiti d’eccezione all’inaugurazione che è stata vista da oltre 22.000 persone sulle piattaforme web e social.



"Era importante esserci - ha spiegato l'assessore alla formazione della Regione Liguria, Ilaria Cavo - il Salone Orientamenti ha saputo cambiare e i numeri delle iscrizioni che sono arrivate alla nostra piattaforma online ci dicono che non solo orientamenti c'è con la sua proposta di incontri, testimonial, stand, formazione professionale Università e aziende, ma soprattutto con i giovani, che stanno rispondendo iscrivendosi, con gli insegnanti e soprattutto i genitori".



Tre giorni che si snoderanno tra visite virtuali dove studenti e genitori potranno dialogare con i referenti di oltre 250 scuole, enti o aziende e un fitto programma di incontri e eventi con importanti personaggi del mondo della formazione, dell'imprenditoria, della cultura, dello spettacolo, del mondo giovanile. "La cosa più importante - prosegue Cavo - è dire ai ragazzi di non fare scelte non consapevoli, quest'anno più che mai. Pensare a un percorso di studi superiore, università o lavoro, capire che scorsa accade è fondamentale. Una ricerca dice che a livello nazionale i ragazzi si orientano poco, fanno scelte tendenzialmente autonome ma senza informarsi adeguatamente. Credo che il messaggio che deve arrivare è quello di fare le proprie scelte libere ma consapevoli. E anche per questo motivo la piattaforma resterà anche alla fine di questi tre giorni, e penso che sarà anche implementata per rimanere un punto di riferimento".



Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria, ha consegnato in occasione dell’inaugurazione un riconoscimento a Greta Stella, una delle ambasciatrici del “saper cambiare” e ha sottolineato: “Non aver rinunciato a fare questo Salone è un segnale importante che diamo all’Italia. A Orientamenti si impara una vita e il mestiere e, in questa stagione di crisi, si imparano anche nuovi schemi, conoscere nuove prospettive. Tanti sono gli spunti e gli aiuti che Orientamenti sa proporre ai giovani ed è bello che la risposta sia così importante”.



In video collegamento il sindaco di Genova Marco Bucci ha lanciato ai giovani il suo messaggio: “Saper cambiare vuol dire reagire. Prendere la crisi e affrontarla con forza e coraggio tirando fuori il meglio di ognuno. Penso al nostro Ponte Genova San Giorgio. La squadra “Per Genova” qui oggi rappresentata da Pietro Salini ha saputo cambiare il modo di lavorare in Italia. Webuild ha fatto a Genova quello che ha sempre fatto nel mondo dimostrando che anche in Italia è possibile lavorare con concretezza e passione”.



Accorato l’appello proprio di Piero Salini, ceo di Webuild, ospite d’onore dell’inaugurazione del Salone Orientamenti. “Si può fate tutto. Non ci sono limiti scritti alla inventiva e alla capacità. Non molti credevano ci saremmo riusciti ma ha vinto l’amore per il proprio lavoro, la sfida. Ha vinto la voglia di riuscire a fare le cose. Il messaggio di Orientamenti è quello di cercare la vostra strada e fare la cosa di cui si è felici. Fate qualcosa che vi faccia alzare con gioia per creare qualcosa di positivo. Per me Genova è il modello dell’amore e del “Saper fare”.



Da Roma è arrivato anche il video saluto del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. “Ringrazio chi ha promosso un evento di così alto pregio, nonostante le difficoltà. Questa manifestazione l'avete resa più accattivante, a partire dal tema, il saper cambiare bisogna applicarlo anche nella scuola. Lo abbiamo fatto in questi ultimi mesi e lo faremo anche a fine di questa pandemia. Dobbiamo guardare al futuro, navigando senza perdere la rotta, non a caso la manifestazione di cui parliamo da 25 anni si tiene a Genova, città di navigatori. Anche un solo ragazzo che attraverso questa piattaforma virtuale riuscirà a trovare la propria strada sarà una vittoria”.



All’inaugurazione sono intervenuti anche gli assessori regionali Andrea Benveduti e Gianni Berrino, il Pro Rettore dell’Università di Genova con delega all’orientamento Marco Giovine, il vicepresidente di Camera di commercio di Genova Massimo Giacchetta e il direttore dell’ufficio scolastico regionale per la Liguria Ettore Acerra, oltre al presidente di Porto Antico di Genova, Mauro Ferrando. Emozione tra gli ambasciatori del “saper cambiare” che sono intervenuti. Da Giacomo Manfredi, tra i 25 migliori liceali italiani dello scorso anno scolastico, diplomato con 100 e lode al liceo Grassi di Savona in pieno lockdown e insignito del riconoscimento di Alfiere della Repubblica dal presidente Mattarella, a Vittoria Oliveri e Carola Pessina, le tenniste di Finale Ligure la cui sfida sui tetti ha fatto il giro del mondo, fino a Greta Stella, fotografa professionista e giovane volontaria Croce Rossa di Loano, insignita del riconoscimento di Cavaliere al merito della Repubblica dal Presidente Mattarella. E con lei l’universitaria genovese Carlotta Fiasella, tiktoker che ha oltre 600 mila follower e che proprio frequentando Orientamenti ha scelto il suo futuro universitario a Economia del mare presso l’università di Genova.



Dopo il sold out con oltre 800 genitori iscritti ai 3 webinar proposti al SaloneOrientamentiit, il team di Progettiamocilfuturo ha già organizzato tre repliche. La prima in data 16 novembre con relatrice Luisa Ribolzi, la seconda il 25 novembre con Gianna Schelotto e la terza il 30 novembre con Alice Barbieri. Una testimonianza concreta di come il Salone Orientamenti non si fermerà dopo queste tre giornate ma sarà una risorsa costante per tutta la stagione scolastica.