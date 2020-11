Arredi aziendali Castellani, funzionalità e qualità italiana

Costante attenzione alla qualità, selezione dei materiali e tutela del cliente in ogni fase della vendita distinguono un e-commerce professionale, affidabile e sicuro dai comuni rivenditori online. A questo Castellani Shop unisce una proposta fatta di migliaia di arredi per industria, negozio e ufficio, e la cura al dettaglio caratteristica del Made in Italy, certificata dal MUN (Marchio Unico Nazionale).

www.castellanishop.it è infatti lo shop online di Castellani Srl, azienda leader della Toscana e produttrice degli articoli in catalogo. Impegnata da oltre 60 anni nella realizzazione di scaffalature metalliche e soluzioni d’arredamento per uffici e attività commerciali, l’azienda ha fatto di qualità e sicurezza dei valori fondanti.

L’offerta di Castellani Shop è il risultato di un’opera produttiva condotta nel rispetto di norme e regolamenti in materia di sicurezza e qualità, conforme alle normative UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018. Ogni arredo può così accompagnare a lungo il cliente nello svolgimento della sua attività, assicurando funzionalità e usabilità.

Arredamento aziendale personalizzato e dispositivi di protezione Covid-19

L’offerta risponde alle esigenze di una vasta platea di aziende. In catalogo ci sono infatti migliaia di prodotti: dai banchi in acciaio inox a norma HACCP per il settore alimentare alle scaffalature in pronta consegna per industria e magazzino, fino alle vetrine espositive per negozi.

Una proposta che in tempi di Covid-19 si arricchisce di parafiato da bancone, tavolo e scrivania, dispositivi di protezione per parrucchieri e ristoranti, e speciali totem in acciaio inox per gel igienizzante e dispositivi sanitari.

Disponibili anche soluzioni personalizzate, sia nell’ambito delle scaffalature da magazzino e negozio (grazie ad un apposito configuratore online), che nell’arredamento per negozi e uffici. Ma se l’obiettivo è un ambiente completamente progettato a misura delle esigenze produttive, Castellani mette a disposizione la professionalità dei designer dell’ufficio tecnico interno.

Per l’individuazione del prodotto giusto il cliente può contare sull’assistenza del preparato customer care, disponibile via telefono, e-mail, chat online e form di contatto. La spedizione in Italia è gratuita per ordini superiori a 500 euro (+IVA).

Il Sigillo Netcomm è garanzia di un’esperienza di acquisto sicura, condotta nel rispetto delle buone prassi online. Ma a testimoniarne la validità sono anche i prestigiosi riconoscimenti assegnati da Corriere della Sera e Istituto Tedesco Qualità e Finanza.

Lo storico quotidiano milanese ha attribuito a Castellani Shop il primo posto tra gli e-commerce di forniture per ufficio nell’indagine Le Stelle dell’e-commerce 2020/2021. Mentre ITQF lo ha inserito nella top 5 della categoria “Forniture Industriali” nella classifica degli e-commerce italiani 2020/2021.