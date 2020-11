Proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori pubblici, presidi sotto le sedi Asl della Liguria

“Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uilpa chiedono sicurezza, assunzioni e contratti per il personale sanitario: con queste motivazioni il 13 novembre a partire dalle 10 e fino alle 12 lavoratrici e lavoratori pubblici metteranno in atto dei presidi di protesta in forma statica nel pieno rispetto dell’ultimo Dpcm davanti alle direzioni delle Asl della Liguria”: è quanto si legge in una nota dei sindacati.



“I sindacati rivendicano la sicurezza dei lavoratori – prosegue la nota – impegnati nel fronteggiare l'emergenza pandemica, il necessario incremento dei fondi contrattuali aziendali che permetta il giusto riconoscimento agli operatori dello straordinario effettuato e delle indennità, un piano straordinario di assunzioni che deve prevedere la stabilizzazione del personale e la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere e il rinnovo dei contratti nazionali ormai scaduti. L’iniziativa segue lo stato di agitazione già proclamato dalle federazioni nazionali lo scorso 19 ottobre per rivendicare innovazione nella pubblica amministrazione, rinnovo dei contratti e nuove assunzioni, le lavoratrici e i lavoratori pubblici danno massimo sostegno e priorità a tutto il personale sanitario”.



“Non è assolutamente accettabile in un periodo d’emergenza come quello che stiamo vivendo – aggiunge la nota – che i lavoratori debbano operare in condizioni di scarsa sicurezza, dobbiamo riuscire ad assicurare loro costantemente dispositivi di protezione individuale, tamponi e sorveglianza sanitaria. Da tempo stiamo chiedendo il rispetto dei protocolli e l'istituzione di tavoli permanenti di confronto sulla sicurezza nelle aziende e negli enti pubblici, temiamo che a qualcuno sfugga che se non mettiamo in sicurezza proprio quei lavoratori che costituiscono la prima linea utile a contrastare la diffusione del Covid, presto i cittadini saranno privati dei professionisti necessari a garantire l'erogazione dei servizi sanitari”.



“E’ un discorso che vale per tutti, – continua la nota – ma a maggior ragione per coloro che sono quotidianamente in contatto con persone positive al virus: i lavoratori, già provati dalle fatiche della primavera scorsa, oggi sono stanchi e affaticati e non si può chiedere loro di essere i protagonisti della sfida per l'innovazione continuando a mortificarli dal punto di vista sia professionale che salariale. Molti di questi operatori sanitari e sociosanitari hanno abbondantemente superato le 250 ore di straordinario: va garantito loro il pagamento di quanto lavorato, occorre rivedere l’insieme delle indennità per adeguarle a cifre più consone e realistiche superando il tetto di spesa imposto alla contrattazione integrativa dall’attuale normativa”.



“La cosa principale – conclude la nota – è premere l'acceleratore sulle assunzioni: i luoghi di lavoro si stanno svuotando, l'età media aumenta progressivamente ed un numero considerevole di lavoratori sono prossimi all'uscita tra quota 100 e pensionamenti dovuti al raggiungimento dell'età; occorre immettere stabilmente nel sistema sanitario forze nuove, stiamo già perdendo il passaggio delle competenze ed il rischio è quello di disperdere un patrimonio di conoscenze di enorme valore. Come primo passo bisogna procedere con nuove assunzioni per implementare il personale e rafforzare i servizi sanitari anche attraverso la stabilizzazione dei precari ed il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato; da anni questi lavoratori assicurano il corretto funzionamento d’interi settori della pubblica amministrazione e questa è una mobilitazione collettiva contro chi nega l’esistenza del virus, dell’emergenza epidemiologica e del rischio che sta correndo tutto il personale medico e sanitario”.