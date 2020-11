Finale: domani 12 novembre un minuto di silenzio per ricordare il maresciallo capo Ghione, caduto a Nassirya

Non sarà un 12 novembre come quelli degli scorsi anni, ma la commozione per il ricordo del Maresciallo Capo Daniele Ghione, scomparso nell'attentato di Nassirya del 2003 sarà immutata.

Il Comune di Finale, l'Associazione nazionale Carabinieri e la famiglia del militare, nonostante non si potrà tenere la consueta commemorazione in presenza delle autorità presso il monumento dedicato al tragico evento nei giardini intitolati a Ghione, rivolgono infatti un invito a tutti i finalesi: un minuto di silenzio e ricordo alle 12 per stringersi insieme in un abbraccio virtuale per non dimenticare il concittadino caduto in Iraq per mano degli attentatori.