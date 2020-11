Alassio in Rosa per Alessia: raccolti quasi 4mila euro per la lotta contro il tumore al seno

"Il ringraziamento va quindi all'Associazione Giovani Alassio che finché è stato loro possibile, ha coordinato, insieme ad Assoristobar, gli Apericerca, aperitivi in musica e in sicurezza nei principali locali della città; ad Alassio Donna che durante il tradizionale Galà della Croce Rossa ha sensibilizzato i presenti alla causa di Alassio in Rosa, al Cnam e all'Associazione Alassio Wave Walking che ha dato vita ad una partecipata Marcia in rosa; al Consorzio un Mare di Shopping, per aver decorato le vetrine con l'apposito kit predisposto per l'occasione, al Ristorante Sail Inn di Alassio e allo Zonta Alassio e Albenga per il gala dinner che di fatto ha chiuso la rassegna. All'Associazione Albergatori il grazie per aver promosso e condiviso ogni fase organizzativa arricchendola di un Omaggio alle Donne con la mostra di composizioni floreali in Via Torino, in collaborazione con l'Associazione Edfa di Imperia e Alassio e di una munifica donazione. Anche l'Associazione Bagni Marini ha voluto sostenere la causa con una propria donazione.

L'Associazione cosa Vuoi che ti Legga ha infine trasformato gli incontri di lettura, bloccati dalla normativa Covid-19, in piccoli cameo video ".