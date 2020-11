Stella, a ruba le mascherine "Steja": la cifra raccolta verrà devoluta alla Croce Rossa locale

Nasce l'iniziativa a Stella delle mascherine marchiate "Steja" ed è già subito boom di vendite con l'incasso che verrà devoluto alla Croce Rossa locale.

"Al momento sono già state vendute circa più di 250 mascherine - spiega Andrea Castellini dell'associazione Sant'Anna, promotrice dell'iniziativa - le abbiamo create sia per dare un'identità al comune che per aiutare la Croce Rossa, al momento abbiamo raccolto intorno ai 1500 euro da potergli donare con l'obiettivo di arrivare a 2mila".

"Sta andando meglio del previsto non ci aspettavamo una risposta del genere da parte di questa iniziativa e ci ha piacevolmente stupito - dice il presidente della Croce Rossa di Stella Giancarlo Pedrazzi - Siamo corsi ai ripari con un ulteriore ordine e dovremo probabilmente farne un altro, ci fa piacere perché quest'anno il nostro comitato ha avuto meno occasioni per ricevere i contributi, da novembre abbiamo avuto qualche problematica ma i cittadini hanno sempre risposto positivamente".

Visto il gradimento dell'iniziativa è stato creato anche un contest fotografico. Regole del Contest : pubblicare un selfie o una foto ( anche di gruppo - ovviamente seguendo le regole del distanziamento); utilizzare l’hashtag: #semmudesteja E taggando la pagina de Il Bosco e le Lanterne 2.0. Vince chi prende più like sotto alla foto. Se dovesse vincere una foto in coppia o in squadra il premio verrà diviso per il numero di vincitori.