Un arresto per pedofilia a Genova: sequestrata grossa quantità di video e foto hard anche con neonati

Genova - Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato a Genova perché trovato in possesso di un vasto archivio di foto e video a contenuto pedopornografico, in cui compaiono bambini dagli 0 ai 14 anni in atti sessuali espliciti.

Durante la perquisizione e l'esame del materiale informatico sequestrato gli inquirenti hanno trovato circa 10 mila file catalogati in base alle pratiche sessuali e all'età dei giovani e sfortunati protagonisti, alcuni dei quali infanti o addirittura neonati.

L'attività criminale dell'arrestato non si limitava alla detenzione del materiale pedopornografico, ma il ragazzo aveva acquistato in abbonamento uno spazio virtuale di archiviazione per conservare e distribuire video e fotografie, dei quali entrava in possesso attraverso piattaforme di messaggistica istantanea.