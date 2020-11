5 fatti sul corteggiamento in Italia

L'amore è un sentimento universale, ma è anche vero che non tutte le nazioni lo vivono allo stesso modo. Perciò: il corteggiamento in Italia ha delle specificità rispetto ad altre nazioni? Quali sono le consuetudini nel corteggiamento che gli stranieri notano di più?

Se stai andando in Italia e hai un amico di penna su un sito per incontri , dovresti conoscere alcuni fatti sugli appuntamenti in questo paese.

Preparati per un buon flirt e segnali contrastanti

Se volete conoscere un italiano/a, preparatevi ad affilare le vostre armi di seduzione! Non ti stai certo approcciando a un paese disinteressato ai rituali dell'amore, anzi.

Se in altri paesi conoscere una persona nuova e uscirci può essere relativamente semplice, in Italia il gioco della seduzione è spesso di una certa complessità psicologica. Vietato andare dritti al punto, ma compiere diversi passi per lasciare intravedere la propria intenzione senza svelarla tutta e subito. Per questo, in Italia il flirt è complesso: un gioco cui giocare con passione e con spirito.

La cavalleria è viva

In Italia sopravvivono ancora, più che in altri paesi, certe particolari attenzioni dell'uomo verso la donna. Esse sono il retaggio di una cultura patriarcale, certamente, ma sono rimaste perché indicano tanta attenzione all'altra persona e sono segno di cortesia. I più romantici apriranno la portiera della macchina o sposteranno la sedia per la donna, la maggior parte degli uomini insisterà per pagare il conto della cena.

Il dating online è un modo per incontrare la persona giusta

Anche se questo sistema è più diffuso negli altri paesi, anche in Italia è possibile incontrare migliaia di iscritti sui siti di incontri. Questo modo di stringere relazioni sta pian piano integrando quelli tradizionali, basati sul gruppo allargato degli amici e conoscenti o sulle uscite serali.

Di fatto, in Italia negli ultimi anni i portali di incontri hanno moltiplicato i loro iscritti, raccogliendo persone da tutte le regioni e anche nelle città medie e piccole. Tutti i principali siti di incontri internazionali hanno anche una versione in italiano.

La passione è centrale per gli uomini italiani

Ecco, questo è un po' uno stereotipo: la passione non è centrale solo per gli uomini italiani, è centrale per gli uomini e le donne di tutti i paesi! Che cos'è l'amore senza passione?

Quello che puoi aspettarti di buono da un italiano, però, è di certo una minore rigidità. In alcuni paesi, esprimere le proprie emozioni in modo diretto può essere considerato negativo dal contesto sociale di riferimento. In Italia esprimere le proprie emozioni è più facile perché è più accettato socialmente. Non dovrai fare mille calcoli mentali per capire se piaci a una persona: in questo paese, come abbiamo detto prima, non si usa sedurre in modo diretto. Ma se piaci a un italiano, stai sicura che te lo farà capire.

La cucina non può mancare e resta al centro dell'attenzione

Gli stranieri sono spesso divertiti dalla quantità dei discorsi sul cibo che si fanno in Italia, e non è una bugia! In questo paese mangiare del buon cibo e bere del buon vino sono condizioni essenziali perché una serata sia davvero soddisfacente. Gli italiani scelgono con molta cura il ristorante o il locale dove mangiare o bere al primo appuntamento, e la stessa cura dedicano ai piatti che preparano in casa. Offrire del buon cibo significa rispetto e attenzione, sia per se stessi che per la persona con cui si esce.

In particolare, se sei straniero, avranno molta cura di farti assaggiare tutti i piatti tipici, che in ogni regione sono diversi. Fa parte dell'orgoglio nazionale.