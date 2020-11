Il grido di aiuto dei titolari di attività di ristoro: "Non vogliamo essere strumentalizzati, ma supportati a livello economico e fiscale"

"Siamo davanti ad una crisi del ristoro mai vissuta sino ad ora e vedere sui canali social appartenenti al mondo politico sia a livello regionale che nazionale promuovere le nostre attività mi sembra pura strumentalizzazione". Arriva da Matteo Canciani, co titolare di un noto bar bistrot a gestione famigliare tra i più conosciuti a Pietra Ligure, lo sfogo sotto forma di lettera per la situazione che tante attività del settore stanno vivendo in questa seconda ondata di chiusure imposte dal Governo per contrastare la pandemia da Covid 19.

"Da anni oramai tartassati da tasse, con una pressione fiscale più alta al mondo, oggi ci troviamo di fronte a fronteggiare una crisi dalla quale difficilmente il 70% delle attività ne uscirà indenne.

Nessuna forza politica è stata in grado di tutelare un settore avente un indotto a livello occupazionale e commerciale senza eguali, ed oggi nessun politico si può permettere di difenderci permettendosi di criticare quelle riforme 'salvagente' varate negli ultimi mesi dal governo come innesto finanziario per cercare di arginare le perdite.

Questo fondo perduto viene definito come 'elemosina da pochi spiccioli', ma la situazione economica italiana e il suo bilancio non può permettersi di più. Gli sforzi e soprattutto la nostra tutela doveva avvenire già anni a dietro, andando a ridurre visibilmente le tassazioni e i costi di gestione.

Oggi l'unica speranza è quella di poter sconfiggere o, meglio, arginare il virus e tornare ad aprire le nostre porte rimettendo in moto quella macchina che piano piano si sta arrugginendo. Spero in una riforma del sistema fiscale che tenga conto l'importanza del nostro settore ad oggi in crisi andando a ridurre la pressione fiscale per non far fallire aziende provocando licenziamenti e portando famiglie sulla soglia di povertà.