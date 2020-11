Nelle scuole di Loano e delle Albisole il concorso "Passo passo per l’ambiente"

Il Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua in sinergia con i Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina e Loano, nell’ambito della progettazione regionale in materia di educazione ambientale, lancia un’importante sfida rivolta a tutte le classi delle quattro scuole primarie presenti sul territorio.

Obiettivo del concorso è quello di incentivare la mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola, con un occhio di riguardo alle problematiche ambientali e non solo. Un esempio: in questo periodo di emergenza sanitaria, il servizio pedibus, nel pieno rispetto della normativa, costituisce una valida alternativa per recarsi a scuola in sicurezza e all’aria aperta.

Il concorso avrà decorrenza da Lunedì 16 Novembre a Martedì 15 dicembre 2020. In questo arco di tempo ogni classe sceglierà due settimane in cui monitorare i propri spostamenti. Gli alunni coinvolti dovranno impegnarsi a effettuare il percorso casa-scuola nel modo più ecologico possibile. Saranno assegnati punteggi differenti sulla base della sostenibilità del mezzo di trasporto con cui i bambini si recheranno a scuola: piedi, bici, pedibus, scuolabus, auto… Le classi potranno inoltre guadagnare punti bonus in caso di nuove iscrizioni ai servizi pedibus, laddove attivi, ma anche e soprattutto in caso di nuove disponibilità di volontari accompagnatori. La classe che totalizzerà il punteggio più alto, e quindi risulterà più virtuosa, vincerà il concorso e ogni alunno di tale classe riceverà un regalo "ecologico". Verrà premiata una classe per plesso scolastico.

Un po’ di numeri nonostante le difficoltà del momento: a Loano sono attive 5 linee pedibus, due servono la scuola “Milanesi” e tre la scuola “G. Valerga”, con 95 bambini iscritti e 39 volontari attivi. E’ inoltre in corso, sempre nell’ambito del progetto regionale con il coinvolgimento del CEA, uno studio di fattibilità sulla possibile sperimentazione di una prima linea bicibus per la scuola “G. Valerga”. Il servizio è gestito dalla Polizia Municipale.

Ad Albissola Marina sono attive 2 linee pedibus, che servono la scuola primaria “A. Barile”, con 11 bambini iscritti e 5 volontari attivi. Nell’ambito della progettazione regionale, con il coordinamento del CEA, sono in corso inoltre azioni mirate all’attivazione di una terza linea pedibus con partenza da località Grana. Il servizio è gestito dall’Ufficio Ambiente con la collaborazione dell’Associazione Auser Insieme.

Ad Albisola Superiore, le tre linee pedibus esistenti, che servono la scuola primaria “Alla Massa” e contano generalmente 35 bambini iscritti, sono attualmente sospese per mancanza di un numero sufficiente di volontari accompagnatori. Le azioni del CEA nell’ambito del progetto regionale sono finalizzate anche alla sensibilizzazione della comunità locale su questo aspetto.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto regionale PEDIBUS per la promozione della mobilità sostenibile. Il CEA Riviera del Beigua è gestito da Progetto Città Cooperativa Sociale.