Arboscello: "Sul futuro della Centrale di Vado serve coinvolgere il territorio in un confronto tra amministrazioni e cittadini, senza pregiudizi"

Afferma Roberto Arboscello, consigliere regionale del Partito Democratico: "Dopo l'ufficializzazione, da parte di Tirreno Power, del progetto presentato al Ministero dell’Ambiente per la riconversione della centrale di Vado con due nuovi gruppi di energia a ciclo combinato, alimentati a gas, si sono scatenate polemiche, fughe in avanti a livello regionale, rimpalli nei commenti e silenzi che ho fatto fatica a comprendere. Mettersi di lato o fare commenti a caldo non è il percorso corretto in questa fase.

Propongo un confronto tra amministrazioni e cittadini, senza pregiudizi, coinvolgendo i territori e raccogliendo tutte le sensibilità.

Esiste un piano nazionale che va nella direzione delle energie rinnovabili che ha stabilito la definitiva “uscita” dal carbone e una parziale riconversione delle centrali termoelettriche alimentate a gas.

Occorre però, un percorso di analisi approfondito perché il benessere, anche ambientale e sanitario, della collettività resta la priorità assoluta, soprattutto in un’Area che ha pagato moltissimo nel corso degli ultimi decenni in termini ambientali, di salute e occupazionali.

Sarà opportuno ragionare con attenzione sul progetto, in un confronto tra amministrazioni e cittadini, senza pregiudizi e valutando gli aspetti di coesistenza ambientale e di sviluppo economico e occupazionale dell’Area. Il mio impegno sarà rivolto a questa analisi e questo confronto partecipato: la contrapposizione tra ambiente e lavoro ha portato, in questo territorio come altrove, una sconfitta per tutti. Proviamo a ragionare in termini di sviluppo sostenibile sfruttando la grande opportunità data da un grande piano europeo, il green deal e dalle risorse che saranno rese disponibili".