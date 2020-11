Covid, Foscolo (Lega): “Urgenze di ostetricia al Santa Corona vanno garantite”

“Le urgenze di ostetricia e ginecologia al Santa Corona di Pietra Ligure vanno mantenute soprattutto in un momento di emergenza sanitaria come quello attuale in cui la rete di assistenza territoriale riveste un'importanza ancora maggiore.

Come tutti i pietresi non posso che essere preoccupata per la notizia circolata in queste ore sull'ipotesi di chiusura del Ps di ostetricia, che segue di pochi giorni la sospensione dell'attività routinaria del reparto.

Mi sono già fatta portavoce con i nostri referenti in Regione per avere maggiori chiarimenti rispetto a quanto riportato dalla stampa locale con l'auspicio che ogni decisione trovi una condivisione e un confronto con il territorio. In questo momento di emergenza sanitaria, più che mai, i cittadini e i sindaci vanno informati e rassicurati”.