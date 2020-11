Covid, Gagliardi (Cambiamo!): "Piattaforma web per cure a domicilio di Regione Liguria strumento essenziale"

“La piattaforma web per le cure a domicilio attivata da Regione Liguria è uno strumento essenziale e innovativo per il contrasto al coronavirus e permette ai medici di famiglia di seguire i pazienti in totale sicurezza”. Dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi.

“Solo intervenendo con l’assistenza a domicilio infatti si può controllare il flusso dei malati con sintomi medio bassi di infezione da coronavirus, decidendo per tempo chi deve essere ricoverato e chi può proseguire le cure a casa o in un centro Covid, evitando così il sovraffollamento dei pronto soccorso. E’ giusto che queste forme di assistenza vengano incentivate, speriamo che nella manovra o nel decreto Ristori ter il governo prenda in considerazione il sostegno a ogni forma di potenziamento di assistenza dei malati al di fuori delle strutture ospedaliere”, conclude.