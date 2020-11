Raccolta fondi in ricordo di Flavio Ermellino: oltre 7mila euro per Lara e Gaia

"Ieri abbiamo consegnato a Laura Serratore, la mamma di Lara e Gaia, le 'nostre principesse', la somma raccolta in ricordo di Flavio Ermellino. La generosità dimostrata dai tanti amici di Flavio, che ringraziamo, ci ha commosso: abbiamo raccolto 7225 euro. Crediamo che sia stata la perfetta dimostrazione di quanto, nella sua vita, Flavio ha insegnato a tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo: con la sua infinita energia, è riuscito a lasciare un po’ di sé in ognuno di noi. La sua improvvisa scomparsa poco più di due mesi fa ha lasciato un vuoto incolmabile, ma speriamo che quanto fatto in suo ricordo possa regalare qualche sorriso". Così, attraverso una nota, APS Circolo Spiaggia Raphael e CUS Savona Rugby che hanno organizzato una raccolta fondi in ricordo di Flavio Ermellino a favore delle gemelle Lara e Gaia, colpite da Sma.