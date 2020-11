Quiliano: ripristinata l'opera d'arte murale dedicata a Greta Thunberg

La Pro Loco Cadibona annuncia che l'opera pittorica murale dedicata a Greta Thunberg è stata ripristinata e ringrazia Rossella Bisazza per la celere tempestività e collaborazione.

I murales quilianesi, realizzati nella primavera del 2019, erano stati sfregiati durante lo scorso fine settimana da vandali che avevano oscurato il volto dell'attivista svedese impegnata contro i cambiamenti climatici (leggi tutti i dettagli QUI).

La Pro Loco Cadibona, attraverso la propria pagina Facebook istituzionale, commenta così l'intera vicenda: "Questo gesto ci deve comunque insegnare che l'arte, in tutte le sue forme, deve essere sempre rispettata. Possiamo e dobbiamo avere opinioni discordanti ma il rispetto per il lavoro altrui non deve mai mancare".