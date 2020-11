Spettro lockdown più stretto: torna la corsa ai supermercati (FOTO)

Sono tornate le code davanti agli esercizi commerciali per paura di nuove strette che potrebbe imporre il governo nei prossimi giorni: i supermercati tornano ad essere presi d’assalto dopo l’ingresso della Liguria nella fascia arancione, non siamo ai livelli della primavera scorsa tuttavia negli ultimi giorni le code davanti agli esercizi commerciali sono sensibilmente aumentate e qualche genere alimentare inizia a scarseggiare sugli scaffali come ad esempio la farina.



Non ci sono per ora situazioni d’emergenza, ma la paura di nuove strette da parte del governo e di un probabile lockdown successivo porta i cittadini a fare scorte di derrate alimentari: in questo sabato di metà novembre un pallido sole illumina una città che cerca di reagire, ma che si presenta anche intimorita dall’incedere dell’epidemia Covid, oggi sono vietate le passeggiate sul lungomare in modo da non creare inutili assembramenti.



La Liguria per il momento resta nella zona arancione mentre altre regioni come Toscana e Campania da ieri sera sono ufficialmente entrate nella zona rossa, i timori che anche la Liguria possa entrare a far parte di questa triste fascia non è per niente remota, nei prossimi giorni vedremo come evolverà il tutto ovviamente in base al numero dei nuovi contagi e soprattutto dei ricoveri.