Incidente sportivo ad Andora, dove una bambina di 7 anni, durante un allenamento, è caduta da cavallo.

La piccola ha riportato una frattura scomposta a un braccio, ma non è in pericolo di vita; è stata trasportata in ambulanza prima al Pronto Soccorso pediatrico del Santa Corona di Pietra Ligure per i primi soccorsi e poi al Gaslini di Genova per ulteriori cure.