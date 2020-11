Buon 'anniversario' alla dieta mediterranea: oggi si festeggiano i 10 anni dalla tutela Unesco

“La dieta mediterranea – affermano il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa - si è classificata come migliore dieta al mondo del 2020 sulla base dell’americano 'best diets ranking 2020', grazie soprattutto agli effetti positivi sulla longevità e ai benefici per la salute, tra cui perdita e controllo del peso, salute del cuore e del sistema nervoso, prevenzione del cancro e delle malattie croniche, prevenzione e controllo del diabete. È un vero e proprio tesoro del Made in Italy fondato principalmente su pane, pasta, frutta, verdura, carne, pesce, olio extravergine e il tradizionale bicchiere di vino consumati a tavola in pasti regolari. In questo anno caratterizzato dalla pandemia il cibo Made in Italy ha assunto un importante valore strategico ed è fondamentale continuare a valorizzare le nostre produzioni locali che garantiscono al consumatore freschezza, tracciabilità e genuinità. L’invito è, quindi, scegliere per i propri acquisti la capillare rete di Campagna Amica, tra mercati, punti vendita aziendali, agriturismi, fattorie ed ora anche direttamente a casa grazie al servizio di spesa e consegna pasti a domicilio, nell’ottica della campagna #MangiaItaliano, in modo da essere sempre sicuri di avere a disposizione prodotti di qualità e sostenere allo stesso tempo le imprese del territorio, l’occupazione e l’economia della nostra regione”.