GT Motor Gruppo GE di Savona aperto ai suoi clienti per assistenza e vendita

Il periodo che si sta attraversando, con la seconda ondata del Coronavirus, sono tante le attività che stanno venendo incontro ai propri clienti.

Tra questi c'è anche la GT Motor Gruppo GE, la cui sede di Savona è aperta per continuare ad offrire i propri servizi a tutta la sua clientela. Fra i servizi disponibili, sono presenti sia quelli riguardanti l'assistenza tecnica, sia quelli relativi alla vendita dei veicoli.

Informazioni GT Motor: la sede di Savona

A Savona la GT Motor è concessionaria autorizzata Toyota, Lexus e KIA: di seguito tutti i contatti necessari per informazioni

Indirizzo : Via Nazionale al Piemonte 31 rosso

: Telefono per vendita : 019-805687

: 019-805687 Telefono per assistenza: 019-820704

"Nonostante questo duro periodo per tutti noi siamo aperti sia per l'assistenza che per la vendita, rispettando tutti massimi criteri che il protocollo anti-Covid impone".