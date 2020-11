Parte il bando regionale da 260.000 euro per la protezione della attività connesse alla pesca sostenibile

Via libera dalla Giunta regionale, su proposta del vicepresidente e assessore alla Pesca Alessandro Piana, all’avviso pubblico da 260.000 euro finalizzato a proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini nell’ambito delle attività di pesca sostenibili con la partecipazione anche dei pescatori.



Il bando s’inserisce tra le misure del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp) 2014-2020 che prevede la possibilità di concedere contributi per la preparazione, l’elaborazione, il monitoraggio e l’aggiornamento dei piani di protezione e gestione delle attività connesse alla pesca, in relazione ai siti della rete europea ‘Natura 2020’ e alle zone soggette a misure di protezione speciale nonché altri habitat particolari. Regione Liguria, con una delibera del Consiglio regionale dello scorso gennaio, ha adottato il ‘Programma regionale della pesca e dell’acquacoltura per il triennio 2019-2021’ che prevede tra gli obiettivi strategici la realizzazione di attività di sperimentazione al fine di elaborare proposte di gestione della pesca con l’obiettivo di tutelare le specie ittiche e mantenere le tecniche di pesca tipiche delle comunità di pescatori.



“La pesca artigianale – spiega Piana – costituisce il segmento più rappresentativo della flotta da pesca della regione che è costituita per lo più da imbarcazioni di dimensioni contenute: per questo riteniamo strategico tutelare e valorizzare questo sistema che riteniamo sia un modello sostenibile sotto i profili ecologico, economico e sociale. L’attivazione di questa misura è quindi fondamentale per la pesca artigianale perché consente di finanziare progetti mirati esclusivamente all’elaborazione di piani di protezione e gestione delle attività connesse proprio alla pesca artigianale”.



L’avviso sarà pubblicato sul sito di Regione Liguria a partire dal 16 novembre: possono partecipare pescatori, organizzazioni di pescatori riconosciute, organismi non governativi ed organismi scientifici pubblici, il termine per la presentazione delle domande è il 30 novembre; in particolare ciascun soggetto potrà presentare una sola domanda di contributo, sono ammessi interventi mirati esclusivamente all’elaborazione di piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca artigianale con particolare riferimento a quelle tradizionali o a tecniche innovative.