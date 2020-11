A Borghetto tornano le luminarie natalizie e sarà realizzato un video promozionale con un drone

In seguito a un indagine di mercato il Comune ha incaricato una ditta di Genova che addobberà, in grande stile, vie e piazze.

Commenta il sindaco Giancarlo Canepa: “L’intenzione è quella di fornire anche in questo modo, supporto e sostegno alle attività commerciali del nostro paese messe duramente in difficoltà da questa grave emergenza, con la speranza che a Natale si possa tornare ad accogliere i turisti e i proprietari delle seconde case.

Inoltre abbiamo ritenuto che, in quest’anno particolare, non fosse da sottovalutare neppure l’aspetto psicologico. Crediamo che un po’ di luci e di atmosfera natalizia possano essere di conforto per tutti".

"Quindi, dopo anni di sacrifici dovuti al pre dissesto finanziario, abbiamo deciso che fosse il momento opportuno per addobbare il paese. Sappiamo che i problemi sono tanti e oltre alle altre iniziative che abbiamo messo in piedi in campo sociale, crediamo che siano necessarie anche le luminarie per cercare di migliorare il morale di grandi e piccini.