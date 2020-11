Il gruppo "Fai vincere Carcare": "Il sindaco offende chi non la pensa come lui"

Il gruppo "Fai Vincere Carcare - Lorenzi sindaco" commenta così il recente consiglio comunale: "Il Sindaco non perde occasione per scantonare ed offendere chi “si permette” di non pensarla come lui.





Dai gruppi di opposizione le proposte sono state fatte ma non sappiamo a quale consiglio comunale abbia partecipato il Sindaco ma certamente non è lo stesso a cui eravamo presenti noi.





Per fortuna che verrà pubblicata la registrazione totale del Consiglio Comunale così la popolazione può giudicare da chi siamo governati.





Che le minoranze abbiano poco potere in questo tipo di ordinamento è cosa nota. Ma almeno vorremmo che quel minimo che ci viene concesso dalla normativa fosse rispettato da chi dovrebbe essere il primo tutore della serietà delle istituzioni.





Come al solito il Sindaco De Vecchi e il suo Vice Sindaco Bologna sono bravi a raccontare le menzogne sui network.





Noi vogliamo più di loro la messa in sicurezza del fiume Bormida ma non accettiamo che si buttino in esso soldi pubblici, non siamo d’accordo nei termini e nei modi che andranno a creare un disastro urbanistico in Via Abba e dintorni.





Ci fa specie che il Sindaco continua a parlare sui giornali ma quando gli si fanno delle domande sia in commissione e sia in consiglio comunale non è in grado di dare risposte alle nostre domande.





A volte è opportuno ignorare i soliti articoli diffusi al solo fine di posizionare trappole sul nostro cammino. Altre volte, invece, è necessario alzare la voce e dare sonore smentite.





Una compagine amministrativa che si serve dei giornali siamo convinti che certi atteggiamenti e certi modi di fare politica appartengono al passato più buio di questo Comune ma che vanno combattuti giorno per giorno.





Il Gruppo Consiliare “Lorenzi Sindaco” coglie l’occasione, quindi, per invitare la cittadinanza a seguire i Consigli Comunali (per adesso solo in registrazione sul sito del Comune) e valutare liberamente l’operato dei nostri amministratori.





Come abbiamo sottolineato in consiglio comunale siamo disponibili ad aprire un dialogo con la maggioranza con il comitato e con i cittadini per cercare soluzioni migliorative.