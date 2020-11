Le video-raccomandazioni di Toti: "Non usate i nonni come babysitter e non affollate le loro case con i pranzi domenicali"

"I numeri sono alti e dobbiamo farli calare. Ma il trend che avevamo previsto con il primo boom in primavera è confermato da numeri rassicuranti, questo è importante". Giovanni Toti, presidente della Regione, commenta i numeri di oggi, spiegando come i valori attuali dei positivi siano circa la metà rispetto alla precedente epidemia di Coronavirus.

Toti ribadisce l'importanza della tutela agli anziani: "Chi purtroppo non ce la fa è spesso over 70". A tal proposito, il Governatore elenca le misure prese a tutela della terza età, dal recapito di medicine e spesa a casa ai voucher taxi per evitare di far prendere agli anziani i mezzi pubblici.

"Stare in casa non fa bene, fate moto ma fatelo in zone non affollate e mantenendo le distanze. E ai giovani dico: non usate i nonni come babysitter e non affollate le case con i pranzi domenicali, per un po' sentitevi in streaming e magari riusciremo a goderci il calore della famiglia per Natale. Ma serviranno prudenza e tutti gli accorgimenti del caso per conquistare questo traguardo".

Infine Toti ricorda l'attivazione da oggi del primo Covid-hotel in Liguria.