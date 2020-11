Spunta la bozza del protocollo per le cure domiciliari dei pazienti Covid

La bozza di protocollo messo a punto dal ministero della Salute indica i farmaci da usare nelle terapie a domicilio e le linee d’indirizzo rivolte ai medici di famiglia per la cura dei pazienti Covid: il documento è stato pensato per diminuire la pressione sugli ospedali in modo omogeneo in tutto il Paese.



I medici di base potranno indicare il trattamento farmacologico e monitorare a distanza alcuni parametri: per la febbre viene indicato il paracetamolo, se il quadro clinico inizia ad aggravarsi gli antinfiammatori e solo in caso d’emergenza i cortisonici per evitare di aggredire il sistema immunitario; nessun antireumatico né antibiotici, eparina per coloro che hanno difficoltà a muoversi.



Era atteso da un po’ e i medici aveva chiesto delle linee guida chiare, ma ora che la bozza sta circolando si sono detti "irritati per il mancato coinvolgimento nel tavolo di lavoro" e non condividono le indicazioni terapeutiche.