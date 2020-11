Covid-19, Italia-Cuba scrive a Toti: "Chiediamo l'intervento delle Brigate Mediche Cubane"

L'associazione di Amicizia Italia-Cuba scrive una lettera all'attenzione del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, chiedendo di tornare a collaborare con le Brigate Mediche Cubane per colmare eventuali carenze nella sanità ligure.

Spiegano i promotori di questa iniziativa: "Con l’aggravarsi della situazione epidemiologica italiana dovuta alla COVID-19 e con la curva delle infezioni in crescita esponenziale, è presumibile un ritorno ad una situazione emergenziale paragonabile a quella che avevamo nel periodo marzo-maggio scorso. Nei mesi estivi, grazie ad una sensibile diminuzione dei casi di positività, abbiamo avuto, come paese, la possibilità di migliorare strutture e risorse nonché di adeguare il livello organizzativo dell’assistenza sanitaria, che tanti limiti aveva messo in evidenza nella prima fase pandemica.

Tuttavia, queste ultime settimane hanno evidenziato che in alcune aree del paese permangono notevoli difficoltà a fronteggiare la seconda e prevedibile ondata di infezioni, con conseguenze gravi in fatto di saturazione ospedaliera. Uno degli elementi che ad oggi risulta essere maggiormente penalizzante in alcune Regioni è la carenza, anche significativa, di personale medico e infermieristico, figure fondamentali nel processo assistenziale dei malati Covid-19.

Se di ciò si tratta, potrebbe essere utile riconsiderare le recenti e positive esperienze delle città di Crema e di Torino che, in situazione di grave emergenza epidemiologica, hanno richiesto e ricevuto il solidale supporto medico e infermieristico delle Brigate mediche cubane Henry Reeve, famose per la loro competenza e capacità di intervento in tali frangenti.

L’Italia ha quindi potuto constatare direttamente che le Brigate Henry Reeve agiscono laddove vi sia necessità, senza chiedere contropartite di nessun tipo, nell’assoluto rispetto del principio di solidarietà nei rapporti internazionali, quale presupposto fondamentale della loro esistenza".